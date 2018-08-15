محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة

القليوبيه/ نيفين طه_ابراهيم سالم

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بتفقد القافلة الطبية المقامة بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة والتى انطلقت بالتنسيق والتعاون مع النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ومديرية الصحة .

حيث تواجد بها تخصصات في امراض الباطنة والاطفال والنساء والتوليد والجلدية وقامت القافله الطبية بالكشف على 300 مريض وصرف العلاج بالمجان وعمل الاشعات اللازمة وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج للمستشفيات الحكومية التابعة للمحافظة وجاء التفقد بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والنائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب.

وسيتم عمل ندوة تثقيفية تعليمية توعوية لامهات شبرا الخيمة لتعريفهم بكيفية الوقاية من الامراض.

وفى سياق متصل أكد عشماوى على الاستمرار الدائم في اقامة تلك القوافل الطبية خاصة فى المدن وذلك للكشف المبكر عن الامراض والوقاية منها وتوعية الاهالى بكيفية التعامل مع اى مرض والوقاية منها وتهدف تلك القوافل الطبية خدمة ابناء القليوبية.