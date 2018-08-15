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محافظ القاهرة يؤكد الاستمرار فى بناء الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:27 م
محافظ القاهرة يؤكد الاستمرار فى بناء الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم بدء التشغيل التجريبى للسوق النموذجى الحضارى الجديد بالزاوية الحمراء وذلك لإتاحة وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المستلزمات الضرورية فى سهولة ويسر بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
 
وأكد المحافظ أن نهج وإستراتيجية محافظة القاهرة متواصلة فى تنفيذ وإقامة عدد من الاسواق الحضارية فى مختلف الأحياء، والتى تم التوسع فيها فى الأعوام الماضية كبديل عن الأسواق العشوائية والقضاء على بؤر الباعة الجائلين وبهدف السيطرة على الاسعار ومحاربة ارتفاعها ومواجهة جشع التجار . 
 
من جانبه، اوضح اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن هذا السوق يعد نقلة جديدة فى عالم الأسواق الحضارية الجديدة بالمحافظة ، وهو أول سوق يعمل بالطاقة الشمسية ويضم 3 طوابق بها 390 باكية، كما أن باكيتها مصممة من المعدن وليست من الأخشاب بالإضافة لاتساع مساحتها ومزودة بنظام اطفاء الكترونى، وقد تم توزيع جميع الباكيات بنظام القرعة على الباعة الجائلين وكبديل عن اماكن التكدس والازدحام بوسط البلد وباعة حى الموسكى والعتبة وحى عابدين والأزبكية والزاوية الحمراء.
 
وناشد نائب المحافظ، الباعة والتجار سرعة مزاولة انشطتهم فى السوق الجديد ومحذرًا من التقاعس في فرش الباكيات خلال فترة التشغيل التجريبى حتى لا تسحب من المستحق وتسلم لبائع آخر.
 

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