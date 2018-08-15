محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامى لمسابقة مسرح حماية الطفل

الفيوم - رباب الجالي

شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، فعاليات الحفل الختامى لمسابقة مسرح حماية الطفل التي نفذت ضمن مشروع تعليم وحماية البنات والأولاد فى 12 مدرسة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة وتوجيه عام المسرح وإدارة المشاركة المجتمعية.



أقيمت الفعاليات على مسرح مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية، والسيد كيفين فيدز تشارليز المدير الإقليمي لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية.

وفى كلمته أعرب محافظ الفيوم عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنفيذ المشروع على أرض المحافظة، وأشاد بالدور الهام للمشروع في حماية الأطفال وتنشئتهم التنشئة السليمة ورعايتهم ودعمهم، موضحًا أن الأنشطة الثقافية والفنية التي تضمنها المشروع تُسهم بشكل كبير في تشكيل وجدان الأطفال وتساعدهم على الإبداع والتميز.

وأكد محافظ الفيوم أن الأبناء هم أغلى الأشياء في حياة الإنسان وعلينا جميعًا أن نعمل ونجتهد من أجل إسعادهم وتوفير كل احتياجاتهم وحسن تربيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم، وطالب جميع العاملين بالتربية والتعليم بضرورة الاهتمام بالأطفال وتعليمهم بطرق سليمة وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.

وفى الختام قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مسرح حماية الطفل التي تم تنفيذها في 12 مدرسة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق؛ حيث تم اختيار 24 طالبا وطالبة من المدارس بواقع اثنين من كل مدرسة، وتم منحهم ميداليات التميز وحقائب مدرسية.