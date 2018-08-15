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محافظ السويس: ارتفاع الحجوزات الفندقية لعيد الأضحى بالعين السخنة لـ90%

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:00 ص
محافظ السويس: ارتفاع الحجوزات الفندقية لعيد الأضحى بالعين السخنة لـ90% محافظ السويس على شواطئ السخنة
السويس - سيد نون
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قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن العين السخنة ستشهد خلال أيام عيد الأضحى، إقبالاً كبيرًا من المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمنتجعات والقرى السياحية، وإن الحجوزات الخاصة بالغرف الفندقية وصلت إلى 90%، وهو مؤشر على الإقبال الكبير.

 

وأكد محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، التشديد على مسئولى الفنادق والمنتجعات السياحية بضرورة وجود غرف علاج طوارئ مجهزة، وإتباع طرق السلامة بالشواطئ وتوافر الغطاسين، وإنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع الإقبال المتزايد على الشواطئ.

 

وأشار أحمد حامد، إلى تواجد الغطاسين وتواجد سيارة إسعاف مجهزة طبيا بالشاطئ العام، مؤكدًا على المتابعة الميدانية باستمرار تواجد الغطاسين بالقرى السياحية أيضًا، وباقى الشواطئ العامة لمواجهة أى حوادث وإنقاذ المواطنين.

 

وشدد حامد، على تواجد شرطة مرور السويس بكثافة بطرق العين السخنة والقطامية وطريق السخنة – الزعفرانة، من أجل الحد من حوادث الطرق.

 

وأكد محافظ السويس، إنه تم إعلان طوارئ بين جميع الأحياء بالمحافظة من أجل الاستعداد لعيد الضحى، وإن غرفة العمليات تعمل طوال الـ24 ساعة يوميًا.


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