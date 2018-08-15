محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ 30 منشأة طبية وصيدلية خالفت قوانين العمل

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، غلق 30 منشأه وعيادة طبيه غلقاً إدارياً، شملت معامل تحاليل، جراحه عامة، نساء وتوليد، أسنان، علاج طبيعي، باطنه، عظام ، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن شربين، السنبلاوين، طلخا، الجمالية، المنصورة.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وتبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

ووجه الشعراوى ، وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين ، وكذا تطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.