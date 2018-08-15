محافظ الدقهلية: توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بأسعار مخفضة للمواطنين بنطاق مركز مدينة ميت غمر، في إطار التعاون والتنسيق القائم مع القوات المسلحة المصرية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء بأنحاء المحافظة.

جاءت تصريحات الشعراوي، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من سعد البرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بشأن توزيع 2000 كرتونة تحيا مصر شملت محتويات الواحدة على مواد غذائية متنوعة تم توزيعها بسعر مخفض بمبلغ 40 جنية للكرتونة الواحدة بدلاً من 86 جنيه.

وثمن المحافظ، الجهود المستمرة للقوات المسلحة المصرية التي تثبت يوما بعد يوم انها قادرة على المشاركة الفعالة والعملية لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء في ربوع مصر، مشيراً الى منافذ البيع للسلع الغذائية والخضروات واللحوم المنتشرة بربوع محافظات الجمهورية وليس الدقهلية وحدها، وساهمت بشكل كبير في وفرة السلع الغذائية والخضروات واللحوم فضلا عن الاسماك بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين وبجوده عالية، مؤكداً علي خضوع تلك المنافذ للإشراف الصحي المستمر تأكيداً على سلامه وجوده السلع المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنافذ.

وأوضح الفرماوى، أنه تم توزيع وبيع الكميات المشار اليها من كراتين المواد الغذائية بمشاركه من موظفي مجلس المدينة والوحدات المحلية التابعة.

وتقدمت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وأهالي المركز بخالص الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة المصرية لجهودها المتميزة لتخفيف العبء عن مواطني مركز ومدينه ميت غمر وباقي مراكز محافظة الدقهلية.