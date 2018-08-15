محافظ الجيزة يكلف فرج عبدالعاطى ذكى بتسيير أعمال رئيس حى الهرم

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قراراً بتكليف فرج عبدالعاطى ذكى عبدالعال نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم للقيام بتسيير أعمال رئيس حى الهرم بصفة مؤقتة، لحين صدور حركة تعيينات رؤساء الأحياء والمدن من وزارة التنمية المحلية .