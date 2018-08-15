محافظ الإسماعيلية يناقش رؤية المحافظة لصياغة آليات التعامل مع منظومة النظافة

ناقش اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية ، الخطوط العريضة للمخطط التفصيلي لتنفيذ رؤية المحافظة، وصياغة آليات التعامل مع منظومة النظافة العامة والمخلفات الصلبة، فى إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة لتطويرمنظومة النظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدة المحافظ اليوم ، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمهندسة أميمه الحفنى مدير إدارة شئون البيئة بمركز ومدينة الإسماعيلية والمشرف العام على منظومة النظافة ، وممثلي المكتب الإستشارى لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئة، والذى ضم كل من المهندس أحمد عبد العظيم مديرالمكتب، والمهندس عصام البنا.

وخلال الإجتماع ، أكد محافظ الإسماعيلية ، على أن منظومة المحافظة تعتمد فى الأساس على ثلاث محاور رئيسية أولها الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنازل ومنع نزولها إلى الشوارع، وذلك من خلال عدد من الشركات الوطنية والشباب والجمع فى القطاعات الريفية بمعرفة الوحدات المحلية ، والمحور الثانى هو التوسع فى إقامة محطات المناولة الوسيطة للتجميع والنقل، أما المحور الثالث فهو مصنع تدويرالقمامة والمخلفات الكائن بأول طريق الإسماعيلية - السويس ويعمل بشكل منتظم وبكامل طاقته.

وأوضح المحافظ أن الإسماعيلية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع منظومة النظافة العامة والمخلفات، وأنه يجرى حاليا متابعة الوضع الراهن للمنظومة ورصد كافة الإمكانيات المتاحة، وتحديد كافة الإحتياجات والمطالب وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف، متضمنا مقترحات تحسين وتطوير المنظومة وذلك للعرض على مجلس الوزراء ووزارتي البيئة والتنمية المحلية لتدبيرالإعتمادات المالية والدعم اللازم لإستكمال مسيرة عمل المنظومة وتحقيق المستهدف منها.

وفى سياق متصل ، وقع محافظ الإسماعيلية صيغة رؤية المحافظة لتطوير المنظومة مع المكتب الإستشارى الهندسى بحضور أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية .