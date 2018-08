محافظ الإسكندرية يستقبل وزير تجارة أوزباكستان الخارجية للتعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جمشيد خوجاييف وزير التجارة الخارجية الأوزبكى، وذلك فى إطار زيارة وفد من جمهورية أوزباكستان لمصر، لتنشيط وتنمية العلاقات بين الجانبين وزيادة الاستثمارات.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية والأجنبية فى شتى مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وبدأت الزيارة بتفقد الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية إحدى شركات مجموعة فاركو للأدوية، للاطلاع على أحدث الطرق العالمية والآليات المتبعة فى تصنيع الأدوية للاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى للمجموعة .

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بالوزير والوفد المرافق له، معربا عن فخره بهذه الزيارة التى تعزز العلاقات بين الجانبين المصرى والأوزبكى، واعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها، وأكد على أن المحافظة حريصة على إقامة علاقات تعاون فى المجالات الصناعية والثقافية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار وترحب بالمستثمرين، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر والتى بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، كما يقام بها 40% من الصناعات المصرية.

وأشار محمد سلطان، إلى أن الزيارة اليوم ستشمل إلى جانب شركة الأدوية التى تعد أحد أكبر شركات الأدوية ليست فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط وأفريقيا، سيتم زيارة مصنع عالمى لصناعة البورسلين، وزيارة المنطقة الحرة إحدى أهم المناطق الحرة بمصر، يعقبه زيارة الغرفة التجارية بالإسكندرية للاطلاع على أهم الصناعات والتجارة المقامة بالإسكندرية، خاصة أن المدينة تتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات خاصة غرب المدينة وبها فرص استثمارية كثيرة جدا .

من جانبه أعرب جمشيد خوجاييف وزير التجارة الخارجية الأوزبكى، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن زيارته هذة للتأكيد على رغبته فى إقامة ودعم علاقات تعاون وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين، خاصة أن الإسكندرية تعد من أفضل المدن بمصر وبها مميزات عظيمة جدا فى مجال الصناعة نود الاستفادة منها، ونتطلع لإقامة المزيد من الاستثمار بها، ودولة أوزباكستان هى دولة تاريخية وصناعية كبيرة، ومن الأفضل أن نستثمر العلاقات السياسية القوية لإقامة علاقات تجارية.

وأوضح جمشيد خوجاييف، أن الدولة لها رؤية لتبادل الخبرات مع الإسكندرية، لافتا إلى أن دولة أوزباكستان تتميز بصناعة الإلكترونيات والسيارات وكذا المنسوجات والسجاد، فضلا عن زراعة القمح، وعلاوة على تميزها واهتمامها بالثقافة والفنون، وكذا اهتمامها بالتعليم، وترغب الدولة فى زيادة تميزها والاستفادة بالصناعات الأخرى وتطبيقها بالدولة الأوزبكية، مما يجعل هناك عدة عوامل مشتركة بينها وبين الإسكندرية ويزيد من فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين .

وقام المحافظ والوزير ورئيس الشركة والوفد المرافق لهم بتفقد الأقسام المختلفة من المصنع ومراحل وآليات صناعة الدواء التى يستخدم بها أحدث وسائل التكنولوجيا، وأشاد الحضور بما شاهدوه من آليات معربين عن فخرهم بزيارة أحد أكبر مصانع صناعة الأدوية الذى يجب الاستفادة من امكانياته، وفِى نهاية الجولة تبرعت الشركة لدولة أوزباكستان بمليون كبسولة حديد وزنك وفيتامين C لعلاج أنيميا الأطفال، وقدم المحافظ الشكر لرئيس الشركة على هذا التبرع ودعمه الدائم وتعاونه مع المحافظة فى كافة القوافل والأنشطة الطبية خاصة قوافل علاج فيروس c، وتقديم العلاج المجانى لمرضى المدينة للقضاء على الفيروس والإعلان عن " الإسكندرية خالية من فيروس c " وذلك ضمن الحملة القومية ( مصر خالية من فيروس C 2020).