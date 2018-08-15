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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:50 م
خالد صلاح
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محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة الجديدة بحى شرق

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:10 م
محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة الجديدة بحى شرق جانب من الجولة
أسوان ندى سليم
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اجري اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل الشوارع الداخلية والمناطق السكنية بحى شرق بمدينة اسوان.

شملت الجولة مناطق الصداقة الجديدة والزيبداب وعزب كيما ومدينة كيما السكنية والسيل الجديد، للوقوف من أرض الواقع على مستوى أعمال النظافة العامة الجارية التى يقوم بها العاملين بمشروع النظافة التابع للمحافظة توازياً مع قيام إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بأعمال النظافة العامة بحى غرب وحى جنوب.

 و شدد حجازى، خلال جولته المفاجئة، على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية ، بجانب توفير العدد الكافى من صناديق وحاويات القمامة وخاصة بمناطق التجمعات السكنية مع الإهتمام المتواصل برفع كميات القمامة والمخلفات أولاً بأول.

لافتاً إلى أهمية التنسيق المتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع حالات الكسور والطفح لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وإعادة الشئ لأصله ورفع التراكمات عقب إنتهاء عمليات الأصلاح، موجها بضرورة  التصدي لظاهرة النباشين لصناديق القمامة والتى تعوق عملية رفع وتجميع القمامة والمخلفات مع إتخاذ الإجراءات الصارمة لحركة مرور المركبات والعربات التى يستخدمها النباشين فى نقل المخلفات من خلال تحرير محاضر ضد مخالفته أو مصادرتها. 

 


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