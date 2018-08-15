محافظ أسوان: تطوير مصنع تعبئة وتغليف الأسماك لتشجيع الشباب فى سوق العمل

أسوان ندى سليم

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة، فعاليات ورشة عمل مناقشة مقترح خطة إدارة مصايد بحيرة ناصر، ضمن أعمال اللجنة التنسيقية المختصة بمشروع تشغيل الشباب بأسوان - إمتداد المصايد والإستزراع السمكى YEAG والذى ينفذه المركز الدولى للأسماك ( World Fish Centre ) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك بحضور الدكتور بترا ويدمر نائب مدير التعاون بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والدكتور هاريسون كاريسا المدير الإقليمى للمركز الدولى للأسماك.

وطالب المحافظ، خلال فعاليات ورشة العمل، القائمين على تنفيذ مشروع تشغيل الشباب الأسوانى المدعم من الجانب السويسرى بضرورة أن يشهد المشروع نوعاً من الدعاية التسويقية المطلوبة لزيادة الإقبال عليه وتوسيع قاعدة المستفيدين، بجانب دراسة التعاون مع وزارة النقل لتوفير سيارات مدعمة بثلاجات لنقل الأسماك إلى القاهرة والمحافظات الأخرى ، وبالتوازى يتم العمل فى وضع خطة لتطوير مصنع تعبئة وتغليف الأسماك ببحيرة ناصر على أن يتضمن ذلك توفير قسم للبحوث العلمية وأخر للإنتاج ويتم الإستعانة بكلية المصايد والأسماك بجامعة أسوان لتوفير مجال الدراسات العليا والإستفادة من الأبحاث ، فضلاً عن إقامة معرض للأسماك ومنتجاتها المختلفة ، والتنسيق لتنظيم مؤتمر سنوى لذلك لنصل بذلك إلى مدينة سمكية متكاملة ببحيرة ناصر لإستغلال السمعة العالمية لها بالشكل المطلوب.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منى محرز بالتعاون المثمر والبناء مع محافظة أسوان فى كافة المجالات وخاصة الجهود المبذولة حالياً لتنمية الثروة السمكية والتى نجحت فى زيادة الإنتاج السمكى خلال الفترة الأخيرة ، لافته إلى أن تنفيذ مشروع تشغيل الشباب فى مرحلته الثانية التى بدأت فى يوليو 2017 وتنتهى فى نهاية ديسمبر القادم تستهدف تدريب ألف صياد على ممارسات الصيد القانونى وتوفير التوعية والمعلومات الفنية لهم بالشكل المطلوب، بجانب الإهتمام بالسيدات من خلال توفير فرص تدريب لنحو 100 سيدة فى طهى الأسماك والتسويق الجيد له .