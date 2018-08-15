مجلس إدارة الإسماعيلى يشكر محافظ الإسماعيلية لجهوده فى دعم النادى وعودة الجماهير

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تلقى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، برقية شكر وتقدير من المهندس إبراهيم عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، تقديرا لجهوده فى دعم وتنمية النادى، فى استكمال مسيرته ومشوار البطولات، وخاصة ما بذله محافظ الإسماعيلية من جهد وتنسيقات مع مختلف الجهات والهيئات للسماح بعودة الجماهير والمشجعين مرة أخرى للنادى، وما ظهر به جمهور الإسماعيلى من مظهر مشرف خلال حضوره مباراة الإسماعيلى والكويت الكويتى الأخيرة فى البطولة العربية للأندية الأبطال، والتى فاز خلالها الإسماعيلى على نظيره الكويتى 2- صفر.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية، بمدى وعى جمهور الإسماعيلى والتزامه بالقواعد والقوانين الأمنية المنظمة لحضور المباريات، وظهوره بالمظهر المشرف الذى أبهر الجميع، مما كان سببا رئيسيا فى استجابة المسئولين باتحاد كرة القدم المصرى بالسماح ببدء عودة الجماهير، وعشاق كرة القدم إلى الملاعب مرة أخرى، كما أشاد المحافظ بجهود رجال الأمن فى إدارة المباريات وتأمين الجماهير والمشجعين.