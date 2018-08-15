"مباحث سوهاج" تكشف غموض العثور على جثة مدرس فى حالة تعفن بمنزله

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة المراغة من كشف غموض العثور على مدرس جثة فى حالة تعفن داخل منزله بناحية قرية نيده دائرة المركز حيث تبين وراء إرتكاب الواقعة مبيض محارة وطالب بالثانوية العامة بقصد السرقة وأستوليا على مبلغ 23 ألف جنيه وحقيبة بداخلها بعض الملابس وتقاسما فيما بينهما المبلغ.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مركز شرطة أخميم للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج يفيد بالعثور على جثة مدرس يبلغ من العمر 58 عاما مسجاه على ظهرها بالمنزل وفى حالة تعفن كامل ولم تتم المعاينة من التوصل إلى سبب الوفاة.

وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وأسند تنفيذ التحريات للرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث مركز أخميم والنقيب كريم علام رئيس وحدة مباحث الصوامعى شرق والنقيب أحمد العمده معاون مباحث أخميم.

وأسفرت الجهود أن الجثة المعثور عليها تخص هاشم. ع. ع م 58 سنة يعمل مدرس بالأزهر ويقيم بناحية قرية نيدة دائرة مركز أخميم وبالمعاينة وجدت الجثة مسجاه على ظهرها بالمنزل الخاص وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة لوجود الجثة فى حالة تعفن وأن الوفاة بها شبهة جنائية.

ونظرا لما تمثله الواقعة من أثر سلبى على الأمن العام تم وضع خطة بحث هادفه للتوصل لحقيقة الواقعة وقد أسفرت جهود البحث من خلال جمع التحريات والمعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة أ. ح. ا 25 سنة مبيض محارة ويقيم بناحية نيده دائرة مركز أخميم وه. م /. خ 24 سنة طالب بالثانوية العامة ويعمل بسوبر ماركت ويقيم بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات اعترف الأول بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية نظرا لقيامه ببيع قطعة أرض ميراث بينه وبين أشقائه وقيامه بصرف المبلغ فعقد النية بالإتفاق مع المتهم الثانى على القيام بسرقة المجنى عليه لتعويض المبالغ المالية التى صرفها عقب بيع الأرض.

واعترفا أنهما اتفقا فيما بينهما على التسلق للمنزل الخاص بالمجنى عليه والإجهاز عليه والتخلص منه وسرقة المبالغ المالية خاصته وقام المجنى عليه الأول باستخدام سكين وأرتدى جوانتى وطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرق بالجسم حتى فارق الحياة وترك المنزل وعاد بصحبة المتهم الثانى فى وقت متأخر من الليل وقاما بتفتيش المنزل وعثرا على مبلغ 23 ألف جنيه وحقيبة سفر بها ملابس وأقتسما المبلغ فيما بينهما وحصل الأول على 16 ألف جنيه والثانى 7 آلاف جنيه.

وعقب ذلك أرشد المتهم الأول عن مكان السلاح المستخدم والجونتى وحقيبة الملابس تم التحفظ على المتهمين والمبلغ الذى تمت سرقته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3568 إدارى مركز شرطة أخميم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.