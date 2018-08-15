ماكرون يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى مكافحة الارهاب والملف السورى

باريس /أ ش أ/

أعلن قصر الاليزيه اليوم الاربعاء أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى تم خلاله بحث مكافحة الارهاب و خاصة ضد تنظيم داعش فى اطار التحالف الدولى بالاضافة إلى الملف السورى و عملية السلام فى الشرق الاوسط.

وذكرت الاليزيه-فى بيان له اليوم- أن الرئيس ماكرون أعلن عن مساهمة فرنسية لتأمين الحدود السورية الاردنية فى اطار التعاون الامنى و الدفاعى الذى يشهد تطورا بين البلدين .

كما عبر ماكرون عن تعازيه للعاهل للأردنى إثر مقتل ستة عناصر لقوات الامن الاردنية فى الهجمات الارهابية التى وقعت فى مدينتى "الفحيص" و "السلط" بالأردن يومى 10 و 11 أغسطس الجاري.

وبحث الجانبان أيضا القضايا الاقليمية لا سيما الازمة السورية حيث تم التطرق إلى الوضع فى جنوب البلاد و فى محافظة "إدلب"، فضلا عن مسألة عودة اللاجئين فى ظروف آمنة و عادلة و ما تحتاجه من دعم المجتمع الدولي، بحسب الاليزيه الذى اشار أيضا إلى التوافق فى الرؤى بين الزعيمين حول اهمية التوصل لحل سياسى للنزاع تحت اشراف الامم المتحدة.

و حول عملية السلام فى الشرق الاوسط، أكد ماكرون و عبد الله الثانى على ضرورة استئناف الحوار بين طرفى النزاع و إشراك الدول العربية فى أى محاولة للتسوية، معربين عن قلقهما ازاء الوضع فى غزة.

كما أكدت الرئاسة الفرنسية-فى ختام البيان- أن الرئيس ماكرون وجه الدعوة لملك الاردن لزيارة فرنسا فى الاشهر القادمة