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كل ما تريد معرفته عن إستعدادات التموين بالأقصر لعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:11 ص
كل ما تريد معرفته عن إستعدادات التموين بالأقصر لعيد الأضحى المبارك محمد بدر محافظ الاقصر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية اتخذت كافة التدابير اللازمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، من حيث التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية دون زيادة فى الأسعار، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق خاصة اللحوم والدواجن لزيادة إقبال المواطنين على معدل الشراء خلال أيام العيد.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه فى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر سيتم طرح خراف حية بسعر 62 جنيه للكيلو، وخراف مبردة بسعر 90 جنيه للكيلو، ولحوم برازيلى بسعر 45 جنيه للكيلو، وفراخ مجمدة بسعر 33 جنيه للكيلو، مشدداً علي إستمرار عمل المخابز في إنتاج الخبز طوال أيام العيد مع توفير أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز والدقيق الحر بالأسواق.

ونوه تامر صلاح إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق، بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة وكافة السلع الغذائية للاطمئنان على سلامة المعروض منها، وسيتم وقف الإجازات لمفتشي التموين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال أيام العيد.

وشدد وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإلزام كافه التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة وبطريقة ظاهرة للمواطنين، والتأكد من صلاحية ما يعرض فى الأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعلومية مصدرها، والتحقق من وفرة نوعيات السلع، والقضاء على أي ظاهرة لعمليات احتكارية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي ظواهر سلبية بالأسواق، وإحالة المسئولين عنها للنيابات المختصة .

 


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