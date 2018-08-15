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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:58 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل قريتين بالضفة الغربية وتعتقل 5 سيدات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:45 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل قريتين بالضفة الغربية وتعتقل 5 سيدات قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مداخل قريتى الزاوية ومسحة، غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها على المواطنين فى الدخول للقرى أو الخروج منها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أقامت الحواجز العسكرية، ودققت فى هويات المواطنين، ومنعت مركباتهم من الدخول أو الخروج إلى القريتين لفترة، وتسببت اجراءاتها بأزمة مرورية خانقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق عدة منافذ فى منطقتى جبل المكبر والعيسوية داخل القدس المحتلة، حيث قامت بهدم منزلين فيهما.

وفى سياق آخر، منعت قوات الاحتلال، عائلة الأسير عادل صرايعة من تنظيم استقبال له فى مسقط رأسه ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بمناسبة تحريره من الأسر.

وكان عشرات الجنود من قوات الاحتلال اقتحموا بلدة عناتا، وأجبروا عائلة الأسير المحرر صرايعة على إزالة خيمة استقباله، وعلى إزالة الأعلام الفلسطينية من أمام المنزل، فضلا عن التهديد باقتحامه.

فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى خمس سيدات بالقرب من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بينهن شقيقة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، وابنتها.

 


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