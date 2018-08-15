قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة

كتب زكي القاضي

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/8/2018 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالاتى:

الفئات المطلوبة:

1- الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/الرياضية) بمجموع 60% كحد ادنى .

2- الحاصلون على دبلوم الثانوى الصناعى ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث السنوات بمجموع 60% كحد أدنى فى التخصصات الأتية:

أ - شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها.

ب - شعبة الميكانيكا: تركيبات ميكانيكية (برادة/ صيانة وإصلاح) – التشغيل على الماكينات (خراطة) – تشكيل ولحام المعادن - معادن وفلزات - سباكة معادن- أجهزة دقيقة - تشغيل المعادن- ميكانيكا بجميع أنواعها.

ج- شعبة المركبات: ميكانيكا سيارات – كهرباء سيارات- صيانة سيارات - جرارات وألات زراعية – معدات ثقيلة (أوناش) .

د- شعبة الزخرفة: الزخرفة والإعلان والتنسيق.

هـ- الشعبة المعدنية: الحديد المشغول واللحام - الأثاث المعدنى واللحام – الألوميتال والكريتال (البرادة/أشغال الحديد).

و-تخصصات أخرى: التبريد والتكييف - الإلكترونيات والكمبيوتر - لاسلكى – حاسبات آلية

الشروط العامة للتطوع :-

يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون متزوجا أو سبق لة الزواج، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، علي ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق فى 28/7/2019 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات المؤهل الدراسى إعدادية ودبلوم.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة وما يعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين علي الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .

المستندات المطلوبة عند التقدم:

( صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى على أن يقدم الأصل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الاصدار – صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها - 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر– بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) .

فضلاً عن باقى المستندات المتواجدة بالحقيبة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع .

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات: يتم صرف ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والأسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا)، وأقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بباقي المحافظات، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/8/2018 إلى يوم الاثنين الموافق 1/10/2018، علي أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس 4/10/2018 .

وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/8/2018 إلي يوم الاثنين الموافق 1/10/2018 علي أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس 4/10/2018 .

وقامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الارقام التالية :

إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 - 26339581/02 - 26332871/ 02– 26332824 /02

منطقة الاسكندرية 4485176/03 منطقة تجنيد الزقازيق 2298819/055

منطقة التجنيد طنطا 3507824/040 منطقة تجنيد المنصورة 2373392/050

منطقة تجنيد أسيوط 2311619/088 منطقة تجنــيد قنا 5210485/096

منطقة تجنيد المنيا 2295588/086

- وبناءاً علي توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة علي شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل علي التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك علي العنوان التالي

http://tagned.afmic.gov.eg

- وتم تصميم موقع للبريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة علي شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) علي العنوان tagneed@mod.gov.eg