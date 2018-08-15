فيديو.. 5 دول أوروبية توافق على توزيع مهاجرى سفينة أكواريوس على بلادهم

كتب: أحمد علوى

قالت إذاعة مونت كارلو الدولية، إن هناك العديد من الدول الأوروبية التى أعلنت موافقتها على استقبال المهاجرين المتواجدين على متن سفينة أكواريوس التى تسيرها منظمة غير حكومية.

وأوضحت الإذاعة، أن فرنسا وافقت على استضافة 60 مهاجرا أنقذوا من البحر كجزء من اتفاق مع أربع دول أوروبية أخرى، فى حين أعلنت الحكومة البرتغالية أنها مستعدة لاستقبال 30 مهاجرا من أصل 244 مهاجرا موجودين على سفينة أكواريوس وزوارق أخرى حاليا فى مالطا.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات، قد كتب أمس تغريدة أشار من خلالها إلى أن مالطا ستسمح لسفينة الإغاثة أكواريوس بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونيا بذلك.

وأحدثت قضية استقبال مهاجرين أنقذتهم سفينة الإغاثة أكواريوس قبالة السواحل الليبية، خلافات عميقة بين الدول الأوروبية ومن الممكن أن تكون لها تداعيات فى الأشهر المقبلة حيث ستعيد إحياء الجدل الأوروبى حيال ملف الهجرة.

من جهته أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، استعداد بلاده لاستقبال 60 مهاجرا وكانت مدريد وافقت فى يونيو على رسو السفينة فى أحد موانئها.