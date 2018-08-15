video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. 5 دول أوروبية توافق على توزيع مهاجرى سفينة أكواريوس على بلادهم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:13 ص
فيديو.. 5 دول أوروبية توافق على توزيع مهاجرى سفينة أكواريوس على بلادهم سفينة أكواريوس
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت إذاعة مونت كارلو الدولية، إن هناك العديد من الدول الأوروبية التى أعلنت موافقتها على استقبال المهاجرين المتواجدين على متن سفينة أكواريوس التى تسيرها منظمة غير حكومية.

وأوضحت الإذاعة، أن فرنسا وافقت على استضافة 60 مهاجرا أنقذوا من البحر كجزء من اتفاق مع أربع دول أوروبية أخرى، فى حين أعلنت الحكومة البرتغالية أنها مستعدة لاستقبال 30 مهاجرا من أصل 244 مهاجرا موجودين على سفينة أكواريوس وزوارق أخرى حاليا فى مالطا.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات، قد كتب أمس تغريدة أشار من خلالها إلى أن مالطا ستسمح لسفينة الإغاثة أكواريوس بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونيا بذلك.

وأحدثت قضية استقبال مهاجرين أنقذتهم سفينة الإغاثة أكواريوس قبالة السواحل الليبية، خلافات عميقة بين الدول الأوروبية ومن الممكن أن تكون لها تداعيات فى الأشهر المقبلة حيث ستعيد إحياء الجدل الأوروبى حيال ملف الهجرة.

من جهته أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، استعداد بلاده لاستقبال 60 مهاجرا وكانت مدريد وافقت فى يونيو على رسو السفينة فى أحد موانئها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مالطا تسمح برسو سفينة أكواريوس بعد اتفاق توزيع المهاجرين على دول أوروبية

إقليم كتالونيا يعلن استعداده لاستقبال 141 مهاجرا على متن السفينة "أكواريوس"

اوروبا

المهاجرين فى اوروبا

اكواريوس

فرنسا

البرتغال

اسبانيا

مالطا

اخبار العالم




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة