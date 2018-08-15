فيديو.. ضبط 174 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة فى البحيرة قبل طرحها بالأسواق

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة اللواء أنور سعيد من ضبط 174,400 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة قبل طرحها بالأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام مالك إحدى ثلاجات حفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، بحيازة وتجميع كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة مختصة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم استهداف الثلاجة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول عنها، وعُثر بداخلها على كمية من الأسماك بلغت حوالى 174,400طن أسماك هارنج معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة ، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كميات كبيرة من الملصقات مدون عليها تواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافاً للحقيقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.