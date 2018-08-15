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فيديو..الشاعر عبد الستار سليم فى ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:33 م
فيديو..الشاعر عبد الستار سليم فى ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية جانب من الندوة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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استضاف فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، مساء اليوم الأربعاء، الشاعر عبد الستار سليم، أحد شعراء العامية، ورائد من رواد فن الواو، بنادي أدب قصر ثقافة الإسماعيلية . 

وأهدى فرع ثقافة الاسماعيلية درع الهيئة العامة لقصور الثقافة للشاعر الكبير تكريما له، وقدم الشاعر عبدالستار سليم مجموعة من أعماله فى فن الواو، وعدد من قصائده العامية ، وتحدث عن نشأة فن الواو فى صعيد مصر وفن المربعات ورواد هذا الفن فى الجنوب .

والشاعر عبدالستار محمد أحمد محمد سليم، من مواليد عام 1940 في نجع حمادي محافظة قنا بصعيد مصر، حاصل على بكالوريوس علوم في الرياضيات البحتة والتطبيقية 1962 من كلية العلوم جامعة أسيوط ، يعمل موجهاً للرياضيات بالتعليم الثانوي، عضو اتحاد كتاب مصر، ويكتب الشعر الفصيح والعامي، وله إسهامات في مجال الأغنية، وجمع التراث وخاصة فن الواو فى جنوب مصر.

نشر الشاعر عبدالستار سليم أشعاره في الصحف والمجلات الأدبية بالعالم العربي ومصر، كما أذيعت أشعاره في الإذاعات المسموعة والمرئية بمصر والعالم العربي وحاصل على العديد من الجوائز .

ومن دواوينه الشعرية : الحياة في توابيت الذاكرة 1984 ، مزامير العصر الخلفي 1986، أنا والموجة والتيار 1981 ، النقش ع الميّة 1982، رباعيـــة المـــوج والرحيـــل ، الذوبــان علـــى الــــورق ، حنــانيــك لاتعجــلــــي وأدار اللقاء الشاعر فتحى نجم، والشاعر صلاح نعمان أمين مساعد الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، والشاعر شوقى عبدالوهاب  رئيس نادى الأدب بفرع ثقافة الإسماعيلية، وبحضور كوكبة من شعراء الإسماعيلية .

 


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