فيديو.. "الزراعة" تؤكد تناول وزراء البرازيل للحوم الموردة إلى الأسواق المصرية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن سعر اللحوم الطازجة البلدى بـ 100 جنيه للكيلو، فى منافذ الوزارة، موضحاً أنه يتم توفير كل السلع بالمنافذ.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى كمال ماضى، أن ما يدخل مصر من اللحوم لا بد أن تكون صالحة وآمنة تماماً، سواء الذبيح الفورى أو اللحوم المجمدة أو التربية، لافتاً إلى أن هناك لجان تسافر لبلد المنشأ قبل عملية الاستيراد لمتابعة طريقة التربية والتغذية والرعاية البيطرية.

وكشف "حامد" أن لحوم البرازيل هى نفس اللحوم التى يأكلها المواطن والوزير فى البرازيل، وأى لحوم يتم استيرادها من أى دولة هى نفس اللحوم التى يأكلها نفس المواطن والمسئول فى بلده.