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فيديو..الرئيس السيسى يصل بنى سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:52 ص
فيديو..الرئيس السيسى يصل بنى سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى
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وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى محافظة بنى سويف لافتتاح أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت.

ويوفر المجمع  عدد كبير من  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.

ويضم  المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

واستغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه مايو 2016.

 

 


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