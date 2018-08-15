video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الداخلية تودع أسر 52 من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:11 م
فيديو.. الداخلية تودع أسر 52 من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج اللواء خالد فوزي يودع أسر الشهداء من مطار القاهرة
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

وصل مطار جدة أسر 52 شهيدا من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج، وبعد ساعة من الزمن استقبلهم الرئيس التنفيذى لبعثة الحج اللواء عمرو لطفى عقب وصولهم مطار الملك عبد العزيز بجدة، وسط ترحيب وحفاوة بحضور السفير حازم رمضان قنصل مصر بجدة واللواء علاء الأحمدى المشرف على رحلات حج أسر الشهداء ومصابى الشرطة.

كان اللواء خالد فوزى، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، قد حرص مساء أمس التواجد بمطار القاهرة لوداع  أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، ونقل مساعد الوزير لحجاج بيت الله الحرام تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال .

كما طمأن اللواء خالد فوزى حجاج بيت الله الحرام، بأن هناك فريقًا من الضباط والأفراد وعناصر الشرطة النسائية بانتظارهم فور وصولهم للمطار بالأراضى السعودية، لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة، وتذليل كل الصعوبات لهم لحين انتهاء شعائر الحج وعودتهم سالمين إلى القاهرة.

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن خالص تقديرهم للجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لأبناء الشهداء، ورعاية والاهتمام بشئونهم والاستجابة لكل مطالبهم، وغادروا متجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد وزير الداخلية يودع أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة

فريضه الحج

اسر شهداء الشرطه

اسر شهداء الشرطه بجده

اداء فريضه الحج

وزاره الداخليه

اخبار اليوم




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة