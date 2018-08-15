فيديو.. الداخلية تودع أسر 52 من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

وصل مطار جدة أسر 52 شهيدا من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج، وبعد ساعة من الزمن استقبلهم الرئيس التنفيذى لبعثة الحج اللواء عمرو لطفى عقب وصولهم مطار الملك عبد العزيز بجدة، وسط ترحيب وحفاوة بحضور السفير حازم رمضان قنصل مصر بجدة واللواء علاء الأحمدى المشرف على رحلات حج أسر الشهداء ومصابى الشرطة.

كان اللواء خالد فوزى، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، قد حرص مساء أمس التواجد بمطار القاهرة لوداع أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، ونقل مساعد الوزير لحجاج بيت الله الحرام تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال .

كما طمأن اللواء خالد فوزى حجاج بيت الله الحرام، بأن هناك فريقًا من الضباط والأفراد وعناصر الشرطة النسائية بانتظارهم فور وصولهم للمطار بالأراضى السعودية، لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة، وتذليل كل الصعوبات لهم لحين انتهاء شعائر الحج وعودتهم سالمين إلى القاهرة.

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن خالص تقديرهم للجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لأبناء الشهداء، ورعاية والاهتمام بشئونهم والاستجابة لكل مطالبهم، وغادروا متجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.