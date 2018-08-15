فيديو.. الخارجية الأمريكية تشكك فى إطلاق إيران صاروخا باليستيا جديدا

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

شككت الخارجية الأمريكية بتجربة صاروخية جديدة لإيران، كشفت من خلالها أول أمس الإثنين، صاروخ باليستى من جيل فاتح يدعى "فاتح مبين"، وذلك فى ظل التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية التى أعادت العمل بالعقوبات ضد إيران يوم الـ 7 من أغسطس الماضى.

ونشر حساب فريق التواصل الرسمى الناطق بالعربية والتابع للخارجية الأمريكية مقطع فيديو يقول فيه، إن إيران خدعت العالم وتقوم باستعراضات مضحكة. ونشر تغريدة قال "نشرت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيرانى فيديو قالت إنه لتجربة الصاروخ الجديد "فاتح مبين" يصور عملية الإطلاق، ثم تدعى أنه وصل إلى الهدف، لكن بنظرة فاحصة لا تجد صاروخا قادما نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعى. النظام فى إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر فى استعراضات مضحكة".

#شاهد| نشرت وسائل إعلام مقربة من #النظام_الإيراني فيديو قالت انه لتجربة الصاروخ الجديد "فاتح مبين" يصور عملية الإطلاق، ثم تدعي انه وصل الى الهدف. لكن بنظرة فاحصة لا تجد صارخا قادما نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعي.

النظام في #إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر في استعراضات مضحكة pic.twitter.com/euZYarGNsW — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) August 14, 2018

وكشفت طهران يوم الإثنين الماضى، النقاب عن الجيل القادم من الصاروخ الباليستى قصير المدى "فاتح مُبين" محلى الصنع والذى تم إنتاجه فى منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع، وينتمى الصاروخ إلى جيل جديد من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة، وهو مزود برأس حربى متطور وذكى، لم تكن إيران تملك مثيلا له من قبل.

وفى ظل مواجهة إيران المتصاعدة مع الولايات المتحدة، على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووى وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران، فأن إطلاق هذا الصاروخ يعد تحديا للعقوبات الأمريكية واستراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقويض سلطة طهران وخفض وتيرة تطوير الصواريخ الباليستية التى ترى واشنطن أنها تهدد حلفاءها.