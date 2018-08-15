فيديو.. أبراج حمام قطور تاريخ يعود للستينيات.. و"جوز الزغاليل" بـ20 جنيها

الغربية - مصطفى عادل

تشهد محافظة الغربية وجود أبراج لتربية الحمام داخل نطاق عدد من الإدارات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، والتى تم إنشائها منذ أكثر من 50 عاما وتضم المئات من أزواج الحمام الجبلى.

وفى الإدارة الزراعية بقطور يوجد 11 برجا لتربية الحمام ويضم كل برج ما يقرب من 200 زوج حمام والتى تنتج فراخا "زغاليل" بصفة دورية ويزداد إنتاج الحمام لزيادة التكاثر.

وتقوم الإدارة الزراعية ببيع إنتاج الحمام أسبوعيا للمواطنين ويشهد رواجا كبيرا لكثرة الإقبال عليها، حيث يتم بيع الزوج بـ20جنيها بأقل عن الحمام الذى يباع لدى المحلات بالخارج، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة لبيع الحمام للجمهور، يشرف عليها المهندس أحمد سالم مدير الإدارة الزراعية.

"اليوم السابع" قام بجولة داخل أبراج الحمام للتعرف على تاريخ الإنشاء وكيفية بيع الحمام للجمهور، وقال المهندس فخرى الباز نائب مدير الإدارة الزراعية، مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بقطور، إن مشروع أبراج الحمام يضم 11 برجا ويتم المجلس الزراعى الاستشارى بقطور التابع لإدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالغربية، مشيرا إلى أن تاريخ إنشاء الأبراج فى فترة الستينيات.

وأضاف الباز، أن المشروع من المشاريع الهامة لتنمية القرية ومصدر دخل للشباب من خلال تربية الحمام، حيث يمكن للشباب بأقل الامكانيات يمكن إقامة مشروع لتربية الحمام، مضيفا أن هناك إقبال وطلب كبير على لحم الحمام.

وأشار نائب مدير الإدارة الزراعية، مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بقطور، إلى أن الحمام مقاوم للأمراض ويتحمل ظروف الطقس القاسية وهو ما يجعل تربيته سهلة ومريحة، موضحا أن كل برج يضم ما يقرب من 200 زوج حمام ويزداد وينقص حسب حالة الطقس ودرجة توافر الغذاء والأمراض.

وأوضح الباز، أنه يتم بيع صغار الحمام للجمهور بأسعار رمزية حيث يتم بيع الزوج بـ20 جنيها ويتم البيع يوم الأربعاء من كل أسبوع، فى حضور لجنة مشكلة من الإدارة الزراعية، مؤكدا على أن السعر ثابت وهناك رقابة من مديرية الزراعة على حركة البيع.

وأضاف نائب مدير الإدارة الزراعية، مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بقطور، أنه يتم تحصين الحمام بالتطعيمات اللازمة، وتطهير الأبراج باستخدام المطهرات، ورفع الروث من ارضية الأبراج لمنع انتشار الحشرات بين الحمام، وهناك حملات مستمرة للطب البيطرى لفحص الحمام خشية انتشار الأمراض بينهم.

وأكد الباز، على أن تربية الحمام مشروع مربح، ويمكن لأى شاب أن يقوم بفتح مشروع للتربية بأقل التكاليف ويعود عليه بربح كبير، مشيرا أن إدارة الإرشاد تساعد الشباب فى عمل دراسات الجدوى وتحديد تكاليف المشروع، ومساعدة الشباب فى بدء المشروع وطرق التربية والتحصين ودورات الإنتاج.

وعن أنواع الحمام فى الأبراج هو حمام بلدى جبلى، وهناك أنواع من الحمام للتربية للزينة، وحمام الزاجل، والكنج الأمريكى، والرومانى، واليمنى.

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد سليم مدير عام الإدارة الزراعية بقطور، إن أبراج الحمام مشروع ضمن مشروعات المجلس الزراعى ولا يكلف المديرية أى شيء، ويعود على المديرية بهامش ربح بسيط، مبينا أن الإدارة تقوم ببيع "الزغاليل" للجمهور بسعر رمزى 20 جنيها للزوج وهناك اقبال كبير وترحيب من المواطنين لشراء الحمام.