فض المنازعات الاستثمارية تعقد جلسة أغسطس عقب العيد وتفصل فى 32 منازعة

كتب إبراهيم قاسم

تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، جلستها الشهرية لشهر أغسطس عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لنظر ما يقرب من 32 منازعة استثمارية ناشئة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية.

وتقوم الأمانة العامة للجنة بتجهيز المنازعات الاستثمارية وتحضير كافة الأوراق والمستندات الخاصة وإعداد تقرير بشأن كل منازعة على حدة، تمهيدًا لعرضها خلال الجلسة المقبلة للفصل فيها.

جدير بالذكر، أن هذه الجلسة رقم 39 للجنة، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز الثلاثين منازعة فى كل جلسة.

وتعد قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.

ويشار إلى أن أهمية دور هذه اللجنة يأتى فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلاً.

ويأتى ذلك تفعيلاً لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.