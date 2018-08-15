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فرنسا تعلن مصرع 3 من رعاياها فى حادث انهيار جسر جنوة بإيطاليا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:42 ص
فرنسا تعلن مصرع 3 من رعاياها فى حادث انهيار جسر جنوة بإيطاليا جسر جنوة المنهار
باريس /أ ش أ/
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، مصرع ثلاثة من رعاياها فى حادث انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوة بإيطاليا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 38 شخصا.

وتقدمت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - بتعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أن مركز الأزمات بالوزارة وسفارة فرنسا فى روما وقنصليتها العامة بميلانو يتابعون تطورات الحادث لحظة بلحظة و يواصلون اتصالاتهم بالسلطات الإيطالية، لتحديد عما إذا كان هناك ضحايا آخرون من الفرنسيين.

وكانت فرنسا قد أعلنت الثلاثاء وقوفها بجانب إيطاليا وشعبها فى هذه المحنة، واستعدادها لتقديم الدعم الذى تراه السلطات الإيطالية ضروريا.

 

 


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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر جنوة بإيطاليا إلى 38 شخصا

فرنسا

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ضحايا فرنسيين

ايطاليا




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