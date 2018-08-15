فرنسا: ارتفاع عدد الضحايا الفرنسيين بحادث انهيار جسر جنوة بإيطاليا إلى 4

باريس /أ ش أ/

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد القتلى من رعاياها فى حادث انهيار جسر "جنوة" بإيطاليا أمس إلى أربعة أشخاص.

وعبرت فرنسا، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدة متابعة مركز الأزمات بالوزارة وسفارة فرنسا بروما وقنصليتها العامة بميلانو، تطورات الأوضاع لحظة بلحظة للتحقق من عدم وجود فرنسيين آخرين ضمن ضحايا الحادث البالغ، عددهم 38 شخصا وفقا لآخر حصيلة أوردتها السلطلت الايطالية.

وواصلت فرق الإنقاذ الإيطالية اليوم الأربعاء البحث عن أشخاص ناجين من كارثة انهيار الجسر، حيث لقى العشرات مصرعهم بعد انهيار جزء كبير من جسر موراندى خلال تساقط أمطارغزيرة، هوت معه المركبات التى كانت تمر عليه مع سائقيها إلى 100 متر نحو الأسفل فوق خطوط للسكك الحديدية، فى حادث وصفته الحكومة بأنه "مأساة فادحة".