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فحص 112 شخصا جنائيا على الظهير الصحراوى بحملة مكبرة في المنوفية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:22 م
فحص 112 شخصا جنائيا على الظهير الصحراوى بحملة مكبرة في المنوفية حملة أمنية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة وبرئاسة اللواء أسامة سعودى مدير قطاع الأمن بالسادات والتى أسفرت عن فحص 10مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 45 شخص جنائي تبين وجود 8 عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

كما تم فحص 56 شقة مفروشة و112 شخص من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 7 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .

 

 


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