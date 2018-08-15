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غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:59 ص
غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23     درجة

 

 


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