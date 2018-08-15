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غادة والى تعلن إعادة 526 طفلا من مؤسسات الرعاية لأسرهم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:41 م
غادة والى تعلن إعادة 526 طفلا من مؤسسات الرعاية لأسرهم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن المختصين فى مؤسسة دور الرعاية استطاعوا إعادة 526 طفلا إلى أسرهم بعد تأهيلهم كما تم دمج 562 من أطفال الشوارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى تقديم خدمات لأكثر من 13 طفلا فى الشوارع من خلال الوحدات المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى منها خدمات الإسعافات الأولية.

 

وقالت غادة والى أنه تم تطوير 6 مؤسسات كبيرة بدأت بافتتاح مؤسسة الحرية فى عين شمس ثم دار الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية لافتة إلى أن تمويل البرنامج يبلغ 164 مليون جنيه،  قدمت وزارة التضامن 50 مليونا وصندوق تحيا مصر 114 مليونا.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى،  للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبحضور ممثلى شركات القطاع الخاص.

 

 

 


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التضامن

غادة والى

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