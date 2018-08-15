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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:02 م
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عواصف رعدية تضرب كاليفورنيا ومخاوف من اتساع حرائق الغابات بفعل البرق

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:20 م
عواصف رعدية تضرب كاليفورنيا ومخاوف من اتساع حرائق الغابات بفعل البرق برق
رويترز
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قال خبراء الأرصاد الجوية إن عواصف رعدية تجمعت فوق جنوب أوريجون وشمال كاليفورنيا فى وقت مبكر اليوم الأربعاء مما يهدد باندلاع المزيد من حرائق الغابات بفعل ضربات البرق فى وقت تكافح فيه طواقم الطوارئ عدة حرائق تسببت فى سقوط قتلى.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد إن العواصف لا تحمل الكثير من الأمطار ولا توفر فرصة تذكر لتحسن المناخ الجاف الذى تعرضت له المنطقة.

وأضافت فى إعلان تحذيرى "قد لا يتم احتواء الحرائق فى بداية الأمر".

وفى مكان أخر أحرزت أجهزة الطوارئ تقدما بطيئا وإن كان ثابتا فى مواجهة حرائق الغابات بما فى ذلك حريق أطلق عليه اسم مجمع ميندوسينو والذى أصبح الأكبر فى تاريخ كاليفورنيا وأودى بحياة رجل إطفاء من ولاية يوتا يوم الاثنين.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن فرق الطوارئ تمكنت من إقامة خطوط عازلة حول ثلثى الحرائق تقريبا التى استعرت فى الطرف الجنوبى من غابة ميندوسينو الوطنية.

وأضافت أن النيران أتت على 355 ألف فدان من الأراضى ودمرت 265 بناية.

وإلى الشمال الشرقى تمكن رجال الإطفاء من إقامة خطوط عازلة حول 65 فى المئة من حريق كار فاير الذى أودى بحياة ثلاثة من رجال الإطفاء وأربعة مدنيين وعامل وأحرق أكثر من 1500 بناية.

وأعيد فتح متنزه يوسيميتى الوطنى للمواطنين يوم الثلاثاء بعد إغلاقه لقرابة ثلاثة أسابيع بسبب حريق فيرجسون الذى تسبب فى مقتل شخصين. وقالت السلطات إنه تم احتواء 86 فى المئة من حريق يمتد على مسافة 100 ألف فدان ويقع على بعد 240 كيلومترا شرقى سان فرانسيسكو بعد اشتعاله قبل شهر.


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