على نفقة الملك سلمان.. برنامج ضيوف خادم الحرمين يستضيف 5300 حاج هذا العام

كتب محمد عبد العظيم

فى لافتة إنسانية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، يستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، 5300 حاج من 95 دولة حول العالم، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف العام على البرنامج.

1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ سوف يؤدون فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، بالإضافة إلى 1500 من أهالى شهداء الجيش اليمنى والجيش السودانى، فضلا عن 1000 حاج من أسر شهداء فلسطين.

ومن المقرر أيضا أن يستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين 1300 حاج من 90 دولة حول العالم، بجانب 500 حاج من جمهورية غينيا بيساو فى غرب أفريقيا، ليكون إجمالى عدد الدول 95 دولة بإجمالى 5300 حاج.

يذكر أن إجمالى من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى موسم الحج الماضى وصل إلى 43 ألفا و547 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم، موضحا أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج فى سنوات سابقة.