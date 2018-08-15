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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:25 ص
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عرض مواد مخدرة وأسلحة نارية ضبطت بحوزة شقيقين بالطالبية على المعامل المختصة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:00 ص
عرض مواد مخدرة وأسلحة نارية ضبطت بحوزة شقيقين بالطالبية على المعامل المختصة مواد مخدرة
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين بالطالبية على المعمل الكيماوى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بعرض الأسلحة المضبوطة بحوزتهم على المعمل الجنائى لفحصها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على شقيقين عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالطالبية، وضبط بحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تورط "عبود.ع" وشقيقه " ربيع.ع" عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش، و41 علبة أقراص مخدرة، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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