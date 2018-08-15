طرح لحوم بلدى بسعر 90 جنيها للكيلو بمعرض السلع بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن طرح كميات من اللحوم البلدية الطازجة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بمعرض السلع الغذائية بملعب الكرة خلف كلية طب الأسنان بالمجمع الطبى، وبيعها بسعر 90 جنيها للكيلو لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل العاملين بالجامعة.

كان الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب برفقه اللواء حاتم عبد الله، مدير أمن الجامعة، قد قام بزيارة ميدانية لمقر المعرض، مشيدا بالجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا فى سبيل رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالجامعة، مضيفا أن جميع المعروضات تباع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق.

وأشار محمد الزرقا، ممثل العاملين بالجامعة، أن هذا المعرض يأتى فى اطار توجيهات رئيس الجامعة، بضرورة توفير جميع السلع الغذائية واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وبصفة يومية لللعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة بالسوق، وحرصا منه على تقديم كل سبل الدعم للعاملين والاستجابة الفورية لمطالبهم.