ضبط 12 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 12 قضية تموينية، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة، من تحرير 6 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 5 قضايا فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وعلى جانب آخر، شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة، لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية، والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 254 قضية، تنوعت ما بين 115 إزالة فورية، و14 محضر إشغال طرق، و9 محاضر نظافة وبيئة، و59 محضرا لبائعين متجولين، و3 محاضر لفرش شاى، و21 محضر وصلات كهربائية، و23 محضرا لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 14 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.