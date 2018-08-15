ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بالمحلة

تمكن الرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط متهم لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية سندسيس.

كانت معلومات قد توفرت بقيام المتهم "احمد.ر" ٤٨ سنه عامل، بعمل حفرة داخل منزله بغرض التنقيب عن الإثار، ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بضبط المتهم.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بداخل المنزل على حفره بعمق ١٢ متر و أدوات التنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.