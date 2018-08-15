video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش قبل ترويجه فى حلوان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:46 ص
ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش قبل ترويجه فى حلوان مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل متهخ بالاتجار فى المخدرات وعثر بحوزته على ما يقرب من ربع كيلو حشيش.
 
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ا.م" 40 سنة عاطل، بالاتجار فى المخدرات بدائرة القسم.
 
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه وعثر بحوزته على عدد من لفافات الحشبش المخدر وزنت ما يقرب من 250 جراما.
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 أرقام هامة بمحاكمة متهمى أحداث البحر الأعظم بعد المؤبد لبديع..تعرف عليها

تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" إلى 17 سبتمبر

حشيش

تجاره الحشيش بحلوان

اخبار حلوان

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة