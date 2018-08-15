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ضبط صاحب محلات جزارة يبيع لحوما مستوردة منتهية الصلاحية بالتجمع

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:53 م
ضبط صاحب محلات جزارة يبيع لحوما مستوردة منتهية الصلاحية بالتجمع لحوم منتهية الصلاحية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ع.م.س" 40 سنة، صاحب ثلاجة لحوم، ومالك 4 محلات جزارة، أسفل عقار بمنطقة التجمع الأول، ومقيم فى فيلا بالمنطقة، لإدارته الثلاجة والمحلات بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة بيعها على أنها لحوم بلديه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
تم استهداف المخزن، بمأمورية بالإشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطرى أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 930 كيلو (لحوم، كبده، مصنعات لحوم، دواجن) منتهية الصلاحية، 1.511 طن لحوم محظور تداولها، 390 كيلو دواجن بدون فواتير، 50 كيلو ملح يستخدم فى غسيل اللحوم المستورده، 20 ثلاجة كهربائية (ديب فريزر)، ماكينة فرم اللحوم.
 
 
وبمواجهته اعترف بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة بيعها على أنها لحوم بلدية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
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