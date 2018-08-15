ضبط جزارين بحوزتهما 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت حوالى 215 كيلوجراما بحوزة جزارين بدائرة مركز القنطرة غرب فى حملة تموينية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد الجزارين بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى مداهمة المحل المتحرى عنه حيث تم ضبط "عبدالرحمن.ن.ال"46 عاما صاحب محل جزارة للحوم البلدى على طريق بورسعيد - الإسماعيلية، وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم وزنت حوالى 120 كيلو جرام مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "السيد.ر.ا"40 عاما المسئول عن فرش لبيع اللحوم البلدية بدائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت حوالى 95 كيلوجراما.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.