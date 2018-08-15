ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الاستروكس بطوخ وتنفيذ 5265 حكما بالقليوبية

كتب - نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على عاطلين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للاتجار بمخدر الأستروكس، بدائرة مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، عن قيام عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الأستروكس.

جرى عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد قوة أمنية بقياده النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز طوخ، وتم ضبط كلا من "أحمد. ع" 37 سنه، عاطل و"كريم. ح" 27 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 20 جراما وسلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، جارى تحرير المحضر اللازم.

كما نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 462 محكوما عليه، وتنفيذ 5265 حكما، و4164 حكم غرامة، وضبط 9 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 43800 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.