video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الاستروكس بطوخ وتنفيذ 5265 حكما بالقليوبية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:18 م
ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الاستروكس بطوخ وتنفيذ 5265 حكما بالقليوبية مخدر الأستروكس - أرشيفية
كتب - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على عاطلين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للاتجار بمخدر الأستروكس، بدائرة مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات سرية للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، عن قيام عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الأستروكس.

 

جرى عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد قوة أمنية بقياده النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز طوخ، وتم ضبط كلا من "أحمد. ع" 37 سنه، عاطل و"كريم. ح" 27 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 20 جراما وسلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، جارى تحرير المحضر اللازم.

 

كما نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 462 محكوما عليه، وتنفيذ 5265 حكما، و4164 حكم غرامة، وضبط 9 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 43800 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1086 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مباحث القليوبية

امن القليوبية

الاستروكس

اخبار المحافظات

ضبط عاطلين




لا تفوتك
الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة