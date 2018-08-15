صور.. 30 رسالة وجهها السيسى للمصريين فى افتتاح مجمع مصانع الأسمنت ببنى سويف

كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء أكبر مجمع مصانع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف، ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.

ويضم المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

واستغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه في مايو 2016.

وجاءت رسائل الرئيس السيسى كالتالى:



1- قطاع الأعمال يعمل به 210 آلاف ولابد أن يستمروا فى العمل.

2- التوجيه بإزالة الطرق التى تربط بين الجزر فى نهر النيل لعدم تحولها إلى مناطق عشوائية.

3- نضع خطة شاملة لشباب الصعيد فى مجال الزراعة ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

4- القطاع الخاص عندما أخذ مصانع الأسمنت قام بتشييدها بشكل ممتاز.



5- تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه.

6- إنشاء مجمعات إنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت بمواصفات عالمية.



7- افتتاح خطى إنتاج للأسمنت فى العريش لتوفير فرص عمل لأهالى العريش.

8- تطوير قطاع الأعمال يعود بالنفع على 100 مليون مصرى.



9- الحكومة ستعمل على تطوير 121 شركة قطاع أعمال لتلبية احتياجات السوق المحلية.

10- تغطية متطلبات السوق المحلى يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفرعملة أجنبية.



11- وجه وزارة البيئة لمراجعة فلاتر المصانع للحفاظ على سلامة المواطنين.

12- تصدير الرخام كعنصر خام يضر بقيمته وتصنيعه يضيف له قيمة إضافية.

13- الانتهاء من مجمع مصانع الأسمنت فى غضون عام ونصف العام فقط بدلا من 36 شهرا.

14- لابد من العاملين بقطاع الرخام بشق التعبان من تقنين أوضاعهم والتعاون مع الدول لتطوير صناعتها فى مصر.



15- طرح أسهم بعض شركات الأسمنت المملوكة للدولة فى البورصة المصرية لتعود بالنفع على المواطنين.

16- غياب الرؤية والإدارة الاستثمارية تجعل شركات قطاع الأعمال تخسر.

17- لابد من إصلاح مسار القطاع العام للمشاركة فى تقوية الاقتصاد المصرى عالميا.

18- الدولة تضع خطة لبناء مشروعات قومية بالصعيد تساعد فى توظيف الشباب .



19- خفض سعر الأسمنت من 1300 جنيه إلى 900 جنيه للطن .

20- الدولة تقدم دعما سنويا للمواطنين بنحو 334 مليار جنيه.



21- إنشاء 10 محاور فى الصعيد بتكلفة 25 مليار جنيه.

22- المحاور النيلية توفر مسافة 100 كيلو متر وتقتصر فى الوقت للمواطن.



23- مصانع الأسمنت العامة تدفع 14 ألف جنيه راتب للعامل رغم خسائرها.

24- الانتهاء من مجمعات الرخام بالدولة فى مدة قدرها عامين.



25- تقنية جديدة فى استخراج الرخام لتقليل الوقت والجهد.

26- مجمع الأسمنت يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف غير مباشرة.



27- مشروع زراعى بـ 4 محافظات فى الصعيد خلال شهرين بمساحة 400 ألف فدان .

28- البدء فى محور الفشن بمحافظة بنى سويف خلال عامين .



29- 100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة.

30- البنك المركزى ضخ 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغير.