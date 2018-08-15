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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:04 م
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قبل عيد الأضحي..

صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولات على المحلات بالأسواق لمتابعة صلاحية السلع

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:19 ص
صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولات على المحلات بالأسواق لمتابعة صلاحية السلع جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظ الأقصر، جولات مكثفة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بعمل حملة اليوم لمراقبة الأسواق والأسعار بالمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وذلك بناء على توجيهات وزير التموين ومحافظ الأقصر، لضبط الأسواق قبيل عيد الأضحي المبارك.
 
وشملت الجولات قيام وكيل الوزارة بمتابعة الأسعار وعرض السلع واللجوم والمنتجات المختلفة في فروع الشركة المصرية ومحلات التموين والسوبر ماركت والهايبر الكبري بالمحافظة، وذلك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات المختلفة قبل بيعها للمواطنين خلال الفترة المقبلة مع دخول العيد.
 
وأسفرت الحملات والجولات المكثفة عن تحرير 8 مخالفات تموينية شملت 5 محاضر عدم إعلان أسعار، و3  محاضر عدم ترخيص، كما تم ضبط 500 كرتونة بطاطس مقرمشة بدون فواتير، و10 أطنان أرز متلاعب فى التاريخ المدون على العبوات، فتم تحرير محاضر أمن دولة طوارئ لكل واقعة علي حدة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة خراف حية بسعر 62 جنيها للكيلو، وخراف مبردة بسعر 90 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلى بسعر 45 جنيها للكيلو، وفراخ مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، مشدداً علي استمرار عمل المخابز في إنتاج الخبز طوال أيام العيد مع توفير أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز والدقيق الحر بالأسواق.
 
وشدد وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإلزام كافة التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة وبطريقة ظاهرة للمواطنين، والتأكد من صلاحية ما يعرض فى الأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعلومية مصدرها، والتحقق من وفرة نوعيات السلع، والقضاء على أي ظاهرة لعمليات احتكارية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي ظواهر سلبية بالأسواق، وإحالة المسئولين عنها للنيابات المختصة.
 
وكيل تموين الأقصر يقود جولات علي المحلات بالأسواق
وكيل تموين الأقصر يقود جولات علي المحلات بالأسواق

وكيل التموين يتابع صلاحية اللحوم والمنتجات قبل عيد الأضحي
وكيل التموين يتابع صلاحية اللحوم والمنتجات قبل عيد الأضحي

الدكتور تامر صلاح خلال تفقد فروع الشركة المصرية
الدكتور تامر صلاح خلال تفقد فروع الشركة المصرية

أسواق ومحلات الأقصر تستعد بلحوم عيد الأضحي
أسواق ومحلات الأقصر تستعد بلحوم عيد الأضحي

جانب من تفقد وكيل الوزارة لثلاجات اللحوم بالشركات
جانب من تفقد وكيل الوزارة لثلاجات اللحوم بالشركات
 
 

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