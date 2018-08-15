صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بشباس الشهداء، بتكلفة 6 ملايين جنيه،ومدرسة عباس العقاد الابتدائية الجديدة بقرية الصافية بدسوق، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الرافعى الابتدائية بشباس الشهداء بدسوق، بتكلفة 3 مليون جنيه،كما تفقد مدرسة الشهيد عزت القاضى الإعدادية الحاصلة على المركز الثالث كمدرسة نظيفة على مستوى الجمهورية، حيث تفقد فيها مشتل نباتات الزينة وعدد من أقسام المدرسة.

جاء ذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى، والنائب أحمد الطنطاوى، والدكتور عمرو دوير، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائى الشناوى، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه افتتح مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بشباس الشهداء بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه، على مساحة 4182 متر، مكونة من أرضى ودورين، بها 31 فصلًا، لحل مشكلة الكثافة الطلابية والوصول إلى 35 طالب بالفصل الواحد، وافتتح مدرسة عباس العقاد الابتدائية الجديدة بقرية الصافية بدسوق، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 6389 م2، بها 56 فصلًا،تتكون من أرضى و4 أدوار، لخفض الكثافة من 57 إلى 33 طالبا بالفصل الواحد، لحل مشكلة التعليم الابتدائية بدسوق، ومدرسة الرافعى الابتدائية الجديدة بشباس الشهداء بدسوق، بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، على مساحة 904 م2، بها 8 فصول، تضم أرضى و4 أدوار، لخفض الكثافة إلى 35 طالبا بالفصل الواحد.

وأضاف نصر، أن الفترة القليلة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه تم تسليم 79 مدرسة بتكلفة 406 ملايين جنيه وجارى تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 85% بتكلفة 239 مليون جنيه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن التعليم يحظى باهتمام رسمى، وندعم جهود الدولة فى تحقيق الجودة الشاملة بمدارس المحافظة، لمواكبة كافة المتغيرات العلمية والتكنولوجية التى يشهدها العالممؤكدًا أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من اولى اولوياتنا، ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف اللواء السيد نصر، أن هناك 125 مدرسة ستدخل الخدمة التعليمية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018م بالإضافة إلى 125 مدرسة أخرى فى 1 اكتوبر 2019م لتكون نسبة كثافة الفصول فى محافظة كفر الشيخ لا تتعدى الـ 30 طالبا، ونسعى جاهدين لتكون محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات فى نزول الكثافة الطلابية فى جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء ابتدائى أو إعدادى أو ثانوى، بالإضافة إلى مدارس اللغات والتجريبية، لنحقق بذلك طفرة كبيرة فى مجال التعليم.



محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس



عروض الأطفال بحضور محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتابع عروض الأطفال



جانب من أعمال الافتتاحات