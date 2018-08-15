صور.. محافظ المنيا يشهد منتدى حوار "شركاء من أجل التنمية المستدامة"

فريق المحافظات

شهد عصام البديوى محافظ المنيا والكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، منتدى حوار الثقافات الذى نظمته الهيئة الإنجيلية تحت عنوان " شركاء من أجل التنمية المستدامة"، بحضور القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وممثلى الكنيسة والأزهر وبيت العائلة المصرية ونواب البرلمان وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية.

وأكد حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، على أن الزيارات التى يقوم بها رئيس الجمهورية للصعيد مثل زيارته لبنى سويف وقبلها أسيوط وسوهاج تعكس أن القيادة مهتمة بالتنمية فى صعيد مصر فالتنمية الإنسانية تراعى كل جوانب الحياة وهو منهج دولة وليس سياسة خاصة بإحدى المحافظات، لافتا أن الاعلام هو أحد أهم تلك الجوانب فعندما تبدأ الدولة البناء والتنمية فلا صوت يعلو على صوت معركة البناء.

وأوضح النمنم، أن اللقاء يؤكد أن مصر ليست القاهرة فقط بل الصعيد أيضا وهو نقطة التقاء للفكر والثقافة، مشيدًا بالنقلة التى حدثت فى المنيا من خلال السياسة العامة لمحافظ المنيا فى احتواء كافة الأفكار والآراء فمنذ عامين كانت المنيا مختلفة تماما عن هذا الوقت بفضل حكمة قيادته وخلق مجتمع حيوى.

من جانبه، قال عصام البديوى محافظ المنيا،إن قضية التنمية كانت ولازالت على رأس أولويات الدولة، مضيفًا: "فثورة 30 يونيو هى معجزة بكل المقاييس فالقضاء على جماعه الإخوان لا يعبر عن مجرد اختفاء تيار سياسى بل إنقاذ لمصر من ماكينة التخريب فى العقل المصرى، وقد انعكس كل ذلك على الشخصية المصرية، فالجميع يعلم الحلول ولكن لم نستطع أن نأخذ القرار إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى واتخذ قرارات مصيرية قويه لتحقيق تنمية حقيقية".

وأوضح البديوى، أن بوادر التنمية تظهر جلية فى المحافظة من خلال عدة محاور فى كافة القطاعات، من أهمها اعتماد قرار تخصيص أرض مدينة ملوى الجديدة وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وإنشاء المدينة النسيجية وتخصيص 72 قطعة أرض لمصانع بالمطاهرة، وتخصيص 40 مليون لمد مرافق لمنطقة السرارية، وبدء إنشاء محور سمالوط على النيل ودراسة المقترح الخاص إنشاء محور المنيا الجديد على النيل كبديل للكوبرى الحالى حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الموقع الجديد الخاص به ليصبح لدينا 3 محاور على النيل وهى ملوى وسمالوط والمنيا الجديدة.

ومن جانبه، عبر القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بمثل هذه اللقاءات وخاصة فى المنيا حيث يهدف النقاش إلى دفع التنمية إلى الأمام، مؤكدا على دور المحافظ فى تحقيق اللحمة الوطنية وتغيير الواقع الذى كانت عليه المنيا من عامين، واصفا محافظ المنيا بـ"المسئول الإنسانى"، وأثبت جدارة فى التعامل مع ملفات شائكة ومعقدة فى المحافظة.

اختتم اللقاء بحوار مفتوح، حيث استقبل المحافظ والحضور خلال اللقاء العديد من الأسئلة والاستفسارات حول عدة موضوعات.



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة



منتدى حوار شركاء من أجل التنمية المستدامة