صور.. قيادات وزارة الداخلية تعقد لقاءات مع التجار لتخفيض أسعار السلع الغذائية

كتب: محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى

واصلت القيادات الأمنية بمديريات الأمن المختلفة عقد اللقاءات مع مسئولى وزارة التموين والتجارة والغرف وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى وكبار التجار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى ذات السياق تم التنسيق لإقامة قوافل تموينية متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر إحتياجاً لتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواءمحمود توفيق وزير الداخلية بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وخصوصاً فى المناطق الأكثر إحتياجا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا مع كبار التجار والسلاسل التجارية..