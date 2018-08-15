صور.. طارق عامر يزور البنك العقارى المصرى العربى ويلتقى بقياداته

كتب - أحمد يعقوب

قام طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر البنك العقاري المصري العربى، واجتمع مع أعضاء مجلس إدارته، وتبعها باجتماع موسع مع قيادات البنك العليا برئاسة عمرو فؤاد كمال.

وأشاد طارق عامر، بالتطورات الإيجابية التي حققها البنك في أعماله مشددا بقوة علي دعم البنك المركزي المصري لهذه الإدارة ماليا ومعنويا وتعزيز استعادته لمكانته كأحد البنوك الرائدة بالسوق المصرفي المصري والإقليمي؛وأنه علي يقين تام بكفاءة وحرفية أعضاء مجلس الإدارة والكوادر الإدارية والفنية الموجودة بالبنك في تحقيق مايصبو اليه القطاع المصرفى ككل.