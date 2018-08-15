صور.. سفير إثيوبيا يغادر القاهرة ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين بالفترة الحالية

أعلن يايى أثقلاسيلاسى السفير الإثيوبى فى القاهرة، أنه سيغادر مصر نهائيا للعمل فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن سعادته بالفترة التى قضاها فى مصر.

وقال أثقلاسيلاسى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن الفترة الحالية الأفضل على صعيد العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنه خلال الـ 18 شهرا الماضية، شهدا البلدين 5 لقاءات على مستوى عالى حيث جاء أول لقاءين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى السابق هيلاماريام ديسالين، كما جمع لقاء موخرا الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الجديد أبى أحمد.

وشدد على الالتزام الكامل من قبل القيادة السياسية فى إثيوبيا بمصلحة مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة ومياه النيل.