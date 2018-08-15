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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:23 م
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صور .. رئيس مركز باريس يتفقد مشروع منازل سترة للحالات الأولى بالرعاية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:52 م
صور .. رئيس مركز باريس يتفقد مشروع منازل سترة للحالات الأولى بالرعاية جانب من المتابعة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد سعد العدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، أعمال مشروع فى مدينة باريس وقرية عدن وقرية جورمشين، والذى تم الانتهاء منه بنسبة 90% من حجم الأعمال، حيث تفقد رئيس المركز مراحل التنفيذ ووجه باستكمالها فى الوقت المحدد .
 
وقال العدوى، أن مشروع سترة يجرى تنفيذة فى عدة مواقع بمركز باريس لدعم الحالات الخاصة والأولى بالرعاية، بتمويل من إحدى الجمعيات الخيرية التى تقوم بتنفيذ المشروع على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من أغلب أعمال الإنشاءات والدهانات، وسيتم تسليم المنازل للمنتفعين فور الانتهاء من التجهيز والتأثيث.
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

رئيس مركز باريس يتفقد المشروع
رئيس مركز باريس يتفقد المشروع

اثناء المرور على قرية جورمشين
اثناء المرور على قرية جورمشين

اثناء تفقد قرية عدن
اثناء تفقد قرية عدن

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

تنفيذ 90% من المشروع
تنفيذ 90% من المشروع

 


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