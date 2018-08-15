صور .. رئيس مركز باريس يتفقد مشروع منازل سترة للحالات الأولى بالرعاية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد سعد العدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، أعمال مشروع فى مدينة باريس وقرية عدن وقرية جورمشين، والذى تم الانتهاء منه بنسبة 90% من حجم الأعمال، حيث تفقد رئيس المركز مراحل التنفيذ ووجه باستكمالها فى الوقت المحدد .

وقال العدوى، أن مشروع سترة يجرى تنفيذة فى عدة مواقع بمركز باريس لدعم الحالات الخاصة والأولى بالرعاية، بتمويل من إحدى الجمعيات الخيرية التى تقوم بتنفيذ المشروع على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من أغلب أعمال الإنشاءات والدهانات، وسيتم تسليم المنازل للمنتفعين فور الانتهاء من التجهيز والتأثيث.