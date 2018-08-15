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صور.. رئيس بعثة الحج يعلن توفير 34عيادة تابعة للصحة لعلاج الحجاج المصريين بالسعودية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:47 ص
صور.. رئيس بعثة الحج يعلن توفير 34عيادة تابعة للصحة لعلاج الحجاج المصريين بالسعودية المستشار عمر مروان وزير مجلس الدولة لشئون النواب
كتب ـ أحمد مصطفى ــ رحاب نبيل - تصوير حسام عاطف
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قال المستشار عمر مروان وزير مجلس الدولة لشئون النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية، إنه توجد بالسعودية 34 عيادة تابعة لوزارة الصحة لعلاج الحجاج المصريين.
 
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال مؤتمر صحفي بصالة الرحلات الموسمية بمطار القاهرة قبل السفر إلى السعودية، أن العيادات الطبية أستقبلت 36 ألف حالة مرضية، وتم علاجهم جميعا على نفقة الدولة.
 
وأوضح وزير الدولة لشئون النواب أن واقعة إصابة 118 حاجا بإسهال قد يكون بسبب تسمم غذائي، لافتا أن ذلك العدد من إجمالي 2579 نزيل، وأنه تم علاجهم.
 
وتختتم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث تمكنت الشركة من نقل 64 الف حاج إلى المدينة المنورة وجدة.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


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